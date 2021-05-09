В воскресенье, 9 мая, в Николаеве прошел автопробег, приуроченный 76-й годовщине со Дня Победы, который организовала команда «Оппозиционной платформы – За жизнь». Участники пробега также возложили цветы к ряду памятников войны в городе

Об этом сообщает пресс-служба лидера городской партячейки ОПЗЖ Артёма Ильюка.

Утром оппозиционеры возложили цветы у памятного знака в Корабельном районе, где готовился к высадке десант под командованием Константина Ольшанского в марте 1944 года накануне освобождения Николаева. В акции поучаствовали народный депутат Юрий Загородний, заместитель главы Николаевского облсовета Владимир Фроленко, лидер ОПЗЖ в Николаеве Артём Ильюк, а также депутаты-оппозиционеры городского и областного советов.

Позже команда ОПЗЖ собралась у памятника танкистам-освободителям, где также возложили цветы. Оттуда стартовал автопробег, собравший более полусотни водителей. Оппозиционеры сделали остановку у Мемориального комплекса освободителям Николаева и затем проехали до Мемориала героям-десантникам и Вечного огня.

– День Победы – это событие, которое живёт в сердцах, пожалуй, каждого украинца. В годы войны наш народ проявил мужество и героизм, чтобы вернуть мир Родине. Сегодня наш долг – помнить о страшной цене, которую понесли наши деды ради Победы. А ещё – передать память и наши ценности будущим поколениям, – поздравил николаевцев лидер городской Оппоплатформы Артём Ильюк.

Акция ко Дню Победы завершилась возложением цветов у главного городского памятника, установленного во славу подвига 68-ми десантников.

В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.