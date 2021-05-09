Сегодня, 9 мая, представители Командования морской пехоты, а также военнослужащие Николаевского гарнизона возложили венки и цветы к мемориальному комплексу в честь Героев-десантников отряда Константина Ольшанского.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты.

Мероприятие прошло по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

— Кроме того, военнослужащие и ветераны АТО/ООС почтили память погибших украинских воинов в результате российской агрессии и возложили цветы к мемориалу «Струны памяти», - сказано в сообщении.

В Николаеве сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.