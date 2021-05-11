Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сказал 10 мая во время ежедневного брифинга, комментируя ситуацию вокруг кибератаки на самый топливный трубопровод США Colonial Pipeline, в причастности к которой подозреваются хакеры из РФ, передает НВ.

Джо Байден заявил, что нет данных, чтобы Россия была причастна к кибервзлому компании, но есть данные, что хакеры действовали из России.

— Я буду встречу с президентом Путиным. Но пока нет доказательств того, что Россия была причастна, - сказал Джо Байден.

Он добавил, что РФ несет часть ответственности за борьбу с этой проблемой.

Президент США также добавио, что хотел бы провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным летом 2021 в одной из европейских стран. Несколько стран уже предложили площадки для переговоров, но четкого места и даты встречи пока нет.

Напомним, В США кибератаку на один из крупнейших трубопроводов страны Colonial Pipeline связывают с Россией. Эксперты утверждают, что из-за этого случая цены на топливо, вероятно, вырастут на 2-3%.