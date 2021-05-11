Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал об обысках у себя дома и в офисе и заявил, что «не собирается прятаться от правосудия».

Его заявление опубликовала пресс-служба партии.

Нардеп утверждает, что обыски у него дома прошли с «грубыми нарушениями Конституции и законов Украины».

— Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене, — сказано в заявлении депутата.

По мнению Виктора Медведчука, сообщение ему о подозрении «является политической расправой за принципиальную позицию». Он добавил, что будет участвовать в следственных действиях и «добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей».

Напомним, в «ОПЗЖ» связывают подозрение Виктору Медведчуку с последовательным празднованием Дня Победы 9 мая.

Как сообщалось, сегодня, 11 мая, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала по отношению к Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в госизмене.