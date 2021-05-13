Литва предоставит украинским военным партию бронежилетов, кроме того, помощь осуществляется в виде работы литовских военных инструкторов. Также Литва намерена предоставить Украине некоторое количество вакцины от COVID-19.

Об этом спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен рассказала Радио Свобода.

— Отправка инструкторов нам кажется очень важным сегментом. Он целесообразен в нынешней ситуации... Мы также предоставляем достаточно прагматичную помощь, как, например, бронежилеты, которые должны прибыть в Украину к июлю. Это примерно 700 жилетов, которые, надеемся, смогут защитить тех, кто на фронте, — сказала Виктория Чмилите-Нильсен.

Также Литва намерена предоставить Украине вакцину от COVID-19. Точное количество глава парламента Литвы не уточнила, отметив, что вакцина будет предназначаться для жителей Донбасса.

— Мы обсуждали и с президентом Украины, и со спикером Верховной Рады, что мы сможем предоставить определенное, возможно, символическое, количество вакцин для региона Донбасса, но мы все же надеемся, что это сможет защитить значительное количество людей, — рассказала она.

По ее мнению, страны Восточного партнерства, которые не являются членами Евросоюза, находятся в невыгодном положении. Поэтому Литва пытается поднимать этот вопрос на международной арене «всегда, когда есть такая возможность».

— Вопрос вакцин для стран Восточного партнерства и для Украины в частности очень важен. И здесь мы можем продемонстрировать нашу солидарность и помочь нашим соседям, — отметила спикер.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине финансовую помощь в различные секторы экономики на 155 миллионов долларов.