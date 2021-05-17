Израильские ВВС уничтожили подземную инфраструктуру ХАМАС в Хан Юнисе, на юге сектора Газы. Перед этим военные нанесли удары по домам командиров группировки.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, пишет РБК-Украина.

Этот бункер, вход в который вел из жилого здания, располагался в непосредственной близости от детского сада (29 метров) и мечети (60 метров).

Ранее сообщалось, что Израиль защищает авиаудар по зданию в Секторе Газа, где размещались несколько офисов международных СМИ. По словам военных, башню, как базу, использовали ХАМАС и палестинская террористическая организация «Исламский джихад».