Уровень жизни украинцев стремительно падает, цены растут, а субсидии сокращают - об этом заявил в ходе согласительного совета лидер партии «Европейская Солидарность», пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что правительство Владимира Зеленского должно отчитаться о провальной экономической политике и хищениях антиковидного фонда, сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

— За три недели перерыва в работе парламента наша команда имела возможность осуществить ряд важных поездок по Украине. Только что я вернулся из Львова, хочу отметить, что на сегодняшний день людей по всей стране беспокоит главный вопрос - это стремительное ухудшение уровня жизни, которое связано в первую очередь с неуклюжестью власти в обеспечении роста доходов людей, потому что фактически уровень жизни падает в связи со стремительным ростом цен и коммунальных тарифов, - подчеркнул Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» заметил, что власть вместо компетентных экономических рычагов применяет советские методы.

— Правительство приняло соответствующее решение о регулировании цен на горюче-смазочные материалы. И вчера мы услышали, что еще две компании присоединились к фактическому снятию с продажи отдельных видов топлива. Мы хотим сказать, это возвращение к советским способам регулирования. Может, Зеленскому стоит выйти из кортежа, сесть на велосипед и увидеть, что цены на муку выросли на 60 и более процентов, цены на хлеб выросли более чем на 60%, цены на мясо, на сахар, на яйца. Может, вы и цены на эти продукты пытаетесь таким образом регулировать, создав Госкомцен? Это приведет к тому, что мы вернем советский дефицит и эти продукты будут исчезать из магазинов, - предостерегает Петр Порошенко. — В Страстную неделю, в пятницу правительство приняло «драконовское» постановление о регулировании субсидий для бедных людей, которые имеют право на компенсацию своих расходов. Загнав их в преступные очереди в собесе, для того, чтобы они переоформляли субсидии, носили дополнительные справки. Зайдите в собес, посмотрите во время ковида очереди и издевательства над людьми, - возмутился Петр Порошенко. — Хотел бы рекомендовать вернуться к практике, которая была введена нашей командой, когда обычной почтой тебе приходит соответствующий образец заявления и ты в автоматическом порядке насчитываешь себе субсидию. В свое время у нас расходы на субсидии были 70 миллиардов, а вы предлагаете это сократить менее чем до 40 миллиардов. В свое время субсидию получали 7 миллионов человек, вы предлагаете, чтобы сейчас субсидию получили 3 миллиона человек, а остальные остались один на один со своими проблемами, - говорит Петр Порошенко.

Он также отметил, что отставка, в частности, министра здравоохранения Степанова должна сопровождаться обязательным отчетом о выполнении постановления парламента о борьбе с пандемией и расходами антиковидного фонда.

— Не надо искать козла отпущения. Ни Степанов, ни министр экономики, ни министр инфраструктуры не были министрами. У нас министрами работает Зеленский. У нас нет парламентско-президентской республики. У нас есть офисно-президентская республика, где Зеленский и председатель его Офиса управляют всем, - отметил Петр Порошенко. — Наше предложение - заслушать выполнение постановления правительством, обязательно добавить туда отчет об использовании средств антиковидного фонда и привлечения к ответственности. Мы не защищаем Степанова. Он должен быть снят вместе с правительством и, возможно, оказаться за решеткой. Но ключевую ответственность несет Зеленский, - резюмировал лидер «Европейской Солидарности».

Петр Порошенко также призвал создать ВСК по расследованию срыва спецоперации по «вагнеровцам», которая уже год блокируется монобольшинством.

Напомним, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 122 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 5 человек умерло от последствий COVID-19. Всего в Украине подтвердили 2136 случаев коронавируса, на 1484 меньше, чем за день до этого.