По состоянию на понедельник, 17 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 122 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни, 5 человек умерло от последствий COVID-19.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Выздоровели больных за сутки - 45, всего выздоровели - 62 157. Умерло всего от последствий в Николаевской области COVID-19 - 1747.

Из всех 66 329 (+122) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 42058 (+83);

Первомайск - 2880;

Южноукраинск - 1927 (1);

Вознесенск - 1789;

Очаков - 1275.

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 38 случаев коронавирусной болезни.

Также было зафиксировано 13 случая и среди медиков. Всего за время пандемии на Николаевщине зарегистрированы болезни у 2254 медработников.

Ранее НикВести сообщали, что в Николаевской области вакцину вторую дозу против коронавируса за прошедшие сутки получили 15 человек, первую дозу прививки никому не делали. Всего же с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 31 806 людям.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 мая, в Украине зафиксировали 2136 новых случаев COVID-19.