В Николаевской области вакцину вторую дозу против коронавируса за последние сутки, 16 мая, получили 15 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации в регионе сделали 31 806 людям. Из них 31 151 получили первую дозу и 655 - вторую.

За прошедшие сутки всего в Украине против COVID-19 было привито 2230 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Харьковской области - 341, наименьше в Запорожской области - 10. Ни одной прививки не было сделано за последние сутки в Кировоградской области.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 958 552 прививок. Вакцинировано - 940160 человек, из них получили первую дозу - 940 158 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 18 394 человека.

Прививки проводились 41 мобильной бригадой по иммунизации и 83 пунктами прививки.

Также в очередь вакцинации от COVID-19 записались 558 857 человек.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе в Украину ожидается прибытие 473 тысяч 85 вакцин Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, основная часть которых зарезервирована для вакцинации работников сферы образования.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на эту партию вакцин также претендуют люди, вставшие в очередь на иммунизацию в приложении «Дія». по его словам подготовка прививочных центров уже началась.