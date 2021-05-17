Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, находящиься под круглосуточным домашним арестом, не сможет принимать участие в заседаниях парламента, но остается нардепом и может исполнять другие свои полномочия.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде в понедельник сообщил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент Укринформа.

— Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он находиться не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничения, которые принял суд. А по работе в комитете — мне трудно ответить. Но он продолжает быть народным депутатом, так, как было, например, с Савченко, которая находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом Украины. Поэтому все остальные свои полномочия он может выполнять, если суд ему это не запретит, — сказал Дмитрий Разумков.

Он добавил, что в случае заключения Виктор Медведчук вряд ли будет иметь возможность выполнять большую часть своих полномочий, однако статус народного депутата в него останется.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала уведомление о подозрении двум депутатам — Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку — в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Виктор Медведчук, в частности, договаривался с государством-агрессором о перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ.

В случае доказательства вины по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 УК) им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового, а за хищение национальных ценностей на оккупированной территории (ч. 1 ст. 438 УК) — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

14 мая на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.