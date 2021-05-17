Защитник Николая Чауса Александр Вишневый усомнился в добровольности последнего заявления своего подзащитного.

Об этом он рассказал в комментарии для Цензор.нет.

Адвокат заприметил десятки мелких деталей, которые заставили его сомневаться в искренности слов говорившего Чауса.

— Мы обсудили это видео с его супругой. Очень много вопросов и нюансов, которые настораживают. Начиная с того, что за все годы брака не обращался к жене именно так, как в этом видео. Конечно, он называл ее по имени, но иначе. Да и сама стилистика речи, то, как построены фразы – для него не характерны. Одежда тоже не его, - отметил адвокат. - Прошло 1,5 месяца, а его держали в вакууме, в изоляции от семьи, от адвокатов – это чистой воды психологическое давление, которое направлено на подавление его воли. Мы полагаем, что все заявления Чауса в видеообращении не могут считаться добровольными, — отмечает Александр Вишневый.

Юрист уверяет, что у судьи не было никаких поводов для бегства, он наоборот готовился к возвращению в страну и даче показаний.

— Если его никто не похищал, почему он за это время не связался хотя бы с адвокатами, с семьей? И давайте еще проанализируем, что делать с теми, кого задержали правоохранители в Молдове за его похищение? Куда деть их и то, что они рассказали? Не меньше вопросов вызывает и его заявление о похищении в 2016 году. Почему он говорит о нем, но ничего не рассказывает о случившемся с ним в этом году, — подчеркнул Александр Вишневый.

Адвокат пришел к выводу, что в ближайшее время будет опубликован целый ряд схожих видео, чтобы сформировать общественное мнение.

Напомним, бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, лишь утверждая, что находится в безопасности и не пострадал.

Отметим, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.

Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.

Стоит заметить, что юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.

Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.

Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.

Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.

Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.