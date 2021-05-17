Бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, лишь утверждая, что находится в безопасности и не пострадал.

На видео, которое начали распространять в сети, он сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.

— Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году, – говорил Николай Чаус.

При этом свое точное местонахождения он не назвал, но добавил, что находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.

— В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в т.ч. на те вопросы, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР, – сообщил экс-судья.

Также Николай Чаус обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у их детей за то, что им пришлось пережить.