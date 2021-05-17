Бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, лишь утверждая, что находится в безопасности и не пострадал.
На видео, которое начали распространять в сети, он сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.
— Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году, – говорил Николай Чаус.
При этом свое точное местонахождения он не назвал, но добавил, что находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.
— В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в т.ч. на те вопросы, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР, – сообщил экс-судья.
Также Николай Чаус обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у их детей за то, что им пришлось пережить.
Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.
Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.
Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.
Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.
Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.
Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.
Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.
Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.
Бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, лишь утверждая, что находится в безопасности и не пострадал.
На видео, которое начали распространять в сети, он сказал, что его не похищали в Молдове, но заявил о похищении в 2016 году, когда он покинул Украину.
— Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности. Как видите, мой канал открыт для обратной связи и в т.ч. для обмена информацией по фигурантам моего похищения в 2016 году, – говорил Николай Чаус.
При этом свое точное местонахождения он не назвал, но добавил, что находится в безопасности и вскоре планирует вернуться в Украину.
— В ближайшее время я намерен появиться в Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы, в т.ч. на те вопросы, которые так сильно интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР, – сообщил экс-судья.
Также Николай Чаус обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у их детей за то, что им пришлось пережить.
Напомним, 3 апреля стало известно о похищении Чауса. Группа неизвестных вооруженных мужчин похитили его в центре Кишинева. С тех пор его похитители не выходили на связь с требованиями. При этом одного из них удалось задержать.
Также СМИ сообщали, что судью Чауса могли вывезти четыре украинца. Были названы их имена.
Напомним, юрист пропавшего киевского судьи Николая Чауса Александр Вишневый уверен, что украинские спецслужбы причастны к исчезновению его клиента.
Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.
Как известно, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов, он прятал деньги в банке.
Уже 11 августа судье Николае Чаусу сообщено о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета.
Только 6 сентября Верховная Рада проголосовала за арест судьи.
Однако в тот же день стало известно, что Чаус сбежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Николай Чаус находится в оккупированном Крыму.