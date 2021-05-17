Экс-президент Петр Порошенко передал письмо президенту США Джо Байдену, в котором попросил его встретиться с Владимиром Зеленским перед возможной встречей с Владимиром Путиным.

Об этом «Главкому» стало известно из дипломатических источников.

Петр Порошенко передал письмо Джо Байдену через Госсекретаря США Энтони Блинкена еще 6 мая в Киеве.

Письмо состоит из 10 пунктов. В начале письма отмечается, что в нынешней ситуации чрезвычайно важно углубить диалог американского и украинского лидеров. И что визит президента Украины в Вашингтон необходим как можно скорее, учитывая тот факт, что у границ Украины стянуты российские войска.

По словам источника, который видел копию письма, Петр Порошенко также вспомнил важность перспектив членства Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, это станет сдерживающим фактором против российской агрессии и сильным стимулом для Украины.

Еще один из пунктов касался важности усиления Соединенными Штатами военной помощи, в том числе путем согласованных действий с союзниками Украины.

Также Петр Порошенко попросил, чтобы США помогли украинской власти избавиться от российских агентов влияния на государственных должностях, а также минимизировать российские экономические рычаги давления на Украину.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой визит в Украину. Во вемя него президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе. Это произошло во время встречи с Энтони Блинкеном.