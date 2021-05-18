Армия обороны Израиля сообщила о неудачной попытке ракетного обстрела территории страны из Ливана.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на израильские СМИ.

По данным военных, неизвестные запустили шесть ракет в сторону севера Израиля, однако все ракеты разорвались на ливанской территории.

В ЦАХАЛе пояснили, что в ответ обстреляли район в Ливане, из которого были запущены эти ракеты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделилися с Папой Римским своими чаяниями: сплотить весь мир в борьбе против Израиля и наказать Тель-Авив за «массовые убийства» палестницев в Секторе Газа.

Также он обратился к понтифику с просьбой помочь положить конец тому, что он охарактеризовал как «резню» Израиля над палестинцами. Турецкий лидер призвал ввести санкции против Тель-Авива.