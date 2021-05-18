Об этом он сообщил в своем Telegram.

Речь идет о тех гражданах, которые изъявили желание покинуть регион.

По его словам, во исполнение поручения президента он дал задание Министерству иностранных дел и Министерству инфраструктуры принять безотлагательные меры для эвакуации украинцев из сектора Газа.

— Известно, что более сотни наших граждан изъявили желание покинуть сектор Газа. Правительство приложит максимум усилий, чтобы оказать помощь украинцам, - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним, спикер МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина заявил, что украинцев, которые хотят выехать из сектора Газа, могут вывезти через территорию Египта. На сегодня украинская сторона прорабатывает безопасные маршруты репатриации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделилися с Папой Римским своими чаяниями: сплотить весь мир в борьбе против Израиля и наказать Тель-Авив за «массовые убийства» палестницев в Секторе Газа.

Также он обратился к понтифику с просьбой помочь положить конец тому, что он охарактеризовал как «резню» Израиля над палестинцами. Турецкий лидер призвал ввести санкции против Тель-Авива.