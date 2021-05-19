Госдеп США осудил и назвал «антисемитскими» последние заявления президента Турции Реджепа Эрдогана, не уточнив, о каких именно высказываниях идет речь. США призывают его и руководство Турции воздержаться «от подстрекательских заявлений».

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, пишел Лига.net.

«США решительно осуждают недавние антисемитские высказывания президента Эрдогана в адрес еврейского народа и считают их достойными осуждения», — говорится в сообщении.

В Госдепе призвали Эрдогана и других руководителей Турции «воздерживаться от подстрекательских высказываний, которые могут спровоцировать дальнейшее насилие».

Там также призвали Турцию «присоединиться к США в работе по прекращению конфликта». В Госдепе не написали, о каком именно конфликте идет речь — вероятно, об эскалации палестино-израильского в секторе Газы.

Американское внешнеполитическое ведомство также пишет, что США «глубоко привержены борьбе с антисемитизмом во всех его формах, серьезно относятся к насилию, часто сопровождающему антисемитизм, и опасной лжи, которая его скрывает».

Напомним, президент Турции побранил правительство Австрии, которое подняло израильский флаг в государственных учреждениях в знак поддержки Тель-Авива.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг отверг резкие слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вызвал во внешнеполитическое ведомство турецкого посла.