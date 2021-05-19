Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Российской Федерации сегодня, 19 мая, проведут первую встречу. Она состоится на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

«Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По данным МИД России, встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена организована для обсуждения «ключевых вопросов взаимоотношенне ий и международной повестки дня».

Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее Джо Байден предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Президент США совершит свою первую зарубежную поездку в июне, где примет участие в саммите G7 в Великобритании, после чего отправится в Бельгию для встреч с НАТО.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продуктивным свой визит в Украину. Во вемя него президент Украины Владимир Зеленский передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе. Это произошло во время встречи с Энтони Блинкеном.