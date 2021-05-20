Бывший полевой командир террористической организации «ДНР» Игорь Безлер по прозвищу «Бес» подал иск в российский суд на журналистов Bellingcat, которые писали о его вероятной причастности к сбитию малазийского боинга. Суд удовлетворил иск и «обязал» расследователей компенсировать бандиту 4,6 тысячи долларов.

Об итоге судебного разбирательства сообщили в пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга.

«Бес» решил «искать правды» минувшей осенью. Террорист был недоволен тем фактом, что в расследовании его называли важным свидетелем трагедии. Журналисты Bellingcat утверждали, что подчиненные Безлера, вероятно, дали наводку российским кураторам на гражданский MH-17, как на украинский боевой самолет.

«Бес» настаивал, что журналисты ошибочно интерпретировали его звонки, а самого его оклеветали обвинениями в причастности к катастрофе. Имя и фамилия боевика встречается в расследовании более 140 раз.

Безлер настаивал на сумме компенсации в 500 тысяч рублей, при этом суд снизил ее до 340 тысяч.

Напомним, бывший командир боевиков в Горловке на Донбассе Игорь Безлер судится с проектом журналистских расследований Bellingcat. Он требует убрать все упоминания своего имени из расследований проекта.

Ранее НикВести сообщали, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17. При этом журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.