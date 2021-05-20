Депутат горсовета Максим Невенчанный выступил в защиту нардепа Виктора Медведчука с заявлением от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» на сессии в четверг, 20 мая.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Максим Невенчанный заявил, что уголовное дело, открытое в отношении Виктора Медведчука, является политическим. По его мнению, президент Владимир Зеленский преследует оппонентов.

— Мы видим, что наша страна чем дальше, тем больше превращается в нищую страну, где растут тарифы, растет инфляция, растет безработица, растёт социальное напряжение, разрушается медицина и, естественно, как следствие, падает рейтинг президента, его команды, его политического режима. Очевидно, президент не осознаёт, что падение рейтинга связано с его действиями. А потому решил учинить расправы с его политическими оппонентами, в частности, начал преследование нашего политического лидера Виктора Медведчука, который открыто говорит, что страна двигается совершенно не в том направлении, которое сегодня желает видеть народ Украины, — заявил депутат.

Максим Невенчанный и Виктор Медведчук

Он назвал обвинения фальшивыми, а также вспомнил о санкциях в отношении телеканалов нардепа Тараса Козака.

— Используя фальшивые обвинения, которые разваливаются в суде под фильтрами здравого смысла, логики, и юридических норм, только лишь за то, что Виктор Владимирович говорит правду. Власть желает слышать с экранов телевизора только хвалебные оды и поэтому закрывает каналы под предлогом санкций СНБО, обещая предоставить какие-то доказательства. Этих доказательств до сих пор предоставлено не было, — сказал Максим Невенчанный.

Оппозиционер призвал власть «заняться тем, чего требует народ.

— Я хочу обратиться к власти от имени нашей фракции. Самой большой фракции, которая имеет максимальную поддержку в городе и области! Призвать власть прекратить политические преследования своих оппонентов, а действительно заняться тем, чем требует народ. Это возвращение мира в страну и «подолання епохи бідності», с чем многообещающе выступал президент, — резбмировал он.

Напомним, 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, они подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

СБУ отметила, что имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, 14 мая на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним также, что в марте сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск по месту жительства руководителя общественной организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука в Николаевской области, депутата «ОПЗЖ» Максима Невенчанного.