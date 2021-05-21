Руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Денис Денисенко заявил, что они готовы передать департаменту ЖКХ часть своих полномочий «в обмен» на парк Победы.

Об этом речь шла в пятницу, 21 мая, в ходе пресс-конференции, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что на размен готовят, к примеру, полномочия по утеплению.

— Я говорил о том, что у нас с Дмитрием (Дмитрий Лазарев, заместитель Николаевского городского головы, который отвечает за инновации в мэрии – прим.) есть общее видение того, чем должен заниматься департамент в будущем. Насколько я знаю департамент ЖКХ не занимается подобными вопросами. Тут вопрос в том, что мы готовы пойти на ситуацию, когда мы передадим департаменту часть наших полномочий, возможно, по утеплению, но при этом мы бы хотели рассматривать парк Победы как инвестиционный проект. Взять его под свое руководство, - сказал Денис Денисенко.

До этого исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал передачу проекта реконструкции парка Победы Департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Мэр Николаева Александр Сенкевич дал Денису Денисенко испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.

Также директор департамента энергетики Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.

Парк Победы уже находился в частных руках около 10 лет. В 2004 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.