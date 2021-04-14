Исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал передачу проекта реконструкции парка Победы Департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

За соответствующее решение проголосовало 12 членов исполкома Николаевского городского совета, двое воздержались, сообщает корреспондент НикВести.

Член исполкома Николаевского городского совета и глава «Нацкорпуса» Никита Плеханов выразил сомнения в целесообразности передачи проекта Департаменту энергоэффективности.

— Как по мне, это решение является преждевременным, - сказал Никита Плеханов.

Вице-мэр Николаева и директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев рассказал, что фактически передали лишь эскизную документацию.

— Мы передаем фактически эскизную проектную документацию, которая была разработана Департаментом ЖКХ. Для того чтобы отработать этот вопрос, нужно заниматься рабочей стадией проектирования. Если у Департамента энергоэффективности с новым составом есть желание и энергия по поводу этого вопроса. Потому что большая часть вопросов там касается привлечения инвестиций как раз в плане энергетики — проводка сети и всего другого, то почему бы и нет, - отметил Сергей Коренев.

Также он дополнил, что документация проекта была выполнена больше года назад, «лежала на полке» и ждала своего времени, а средства на неё так и не были выделены.

Глава фракции «Наш край» в Николаевском областном совете и член исполкома Юрий Кормышкин поддержал решение о передаче проекта реконструкции и акцентировал, что ответственность за это решение несет городской голова Александр Сенкевич.

— У нас есть и Департамент ЖКХ, и Департамент энергоэффективности. Если сегодня Департамент энергоэффективности имеет желание что-то сделать в этом парке, а двоих руководителей представлял наш городской голова, то он несет ответственность как за один департмент, так и за другой. Я не вижу ничего страшного в передаче с одного департамента в другой. Будем следить теперь за вторым, что он там сделал, а не просто передал, - резюмировал Юрий Кормышкин.

Эскиз реконструкции парка Победы, разработанный одесским бюро M3 Architects

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что за прошедшие 5 лет Департаментом ЖКХ было разработано несколько крупных эскизных проектов. Первый – реконструкция верхнего и нижнего бульвара имени Адмирала Макарова и парка Победы.

— Эти проекты были разработаны в виде эскизов, которые прошли архитектурный городской совет. Наши архитекторы и художники дали свои предложения: что-то убрать, что-то дополнить. Чтобы делать что-либо - нужно разработать проектно-сметную документацию. Мы это делали специально, чтобы не тратить деньги с бюджета, не понимая откуда мы потом возьмем средства на дальнейшее строительство, - подытожил Александр Сенкевич.

Городской голова Николаева подчеркнул, что на каждое внесение поправок в смету нужно выделять деньги.

— Сейчас Департамент энергоэффективности решил взять на себя этот проект на доработку, а также вопрос привлечение инвесторов до разработки проектно-сметной документации и работы по ней. Любые действия по парку могут быть согласованными лишь сессией городского совета. Передача документации – лишь шаг, потому что главным распорядителем средств до этого был Департамент ЖКХ. Не найдут денег – не будет парка, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, новая команда Департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев». При этом он не видит смысла в передаче парка Победы Департаменту энергоэффективности.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.

Парк Победы уже находился в частных руках около 10 лет. В 2004 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.