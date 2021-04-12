Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на данный момент нет смысла передавать парк Победы в Соляных департаменту энергоэффективности.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Виталий Ким считает, что сначала нужно определиться с функционалом всех департаментов, а после этого уже решать, кому из них больше всего подходит данный объект.

— Парк Победы я вижу красивым, большим, хорошим местом для отдыха наших горожан. Вопрос этот на фракции депутатов городского совета мы поднимали и будем выходить к мэру с предложением о том, что функции департамента энергоэффективности могут измениться. Это же не наследство чье-то. Мы разрабатываем программу, с которой департамент сможет работать и приносить пользу горожанам, в том числе работая с большими проектами или инвестпроектами. В любом случае, моя позиция, что парк куда-либо передавать, кроме КУ «Парки», надо после того, как будет понимание, какой департамент по функционалу подходит и зачем это делать. На данный момент я не вижу (смысла, — прим.) в идее переносить его. Это надо делать, когда мы примем решение, и мэр примет решение о работе департамента, его целей и задач, — сказал Виталий Ким.

Он отметил, что на данный момент идут обсуждения вариантов работы парка. Окончательное решение о передаче парка кому-либо еще не принято ни на каком из уровней. Также, по его мнению, в первую очередь нужно решить вопрос передачи спортивных объектов, расположенных в парке, которые официально даже не сданы в эксплуатацию. Кроме того, Виталий Ким считает, что заниматься развитием парка должен инвестор, но после того, как город разработает концепцию и проект.

—Я бы в первую очередь решил вопрос с передачей недостроев в парке. Я имею ввиду объекты спортивной инфраструктуры. Мы этим занимаемся, пытаемся оптимизировать, чтобы один вопрос не держал другой. И когда будет понятно, что объекты спортивной инфраструктуры парка передаются в коммунальную собственность города, тогда логично, что это большой парк, можно концептуально к нему подойти и сделать что-то хорошее. В том числе пригласить туда инвесторов, чтобы там было много зон. Например, Центральный парк в Нью-Йорке — любимое место отдыха огромного города. Нужно сделать, чтобы он был безопасный и хороший. Я за парк. Вопрос: где деньги брать? Мое мнение — у инвесторов, но проект и концепцию должна дать местная власть. И этим кто-то должен заняться, резюмировал глава ОГА.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о том, что парк Победы могут отдать в концессию инвестору, который сделает там реконструкцию, установит детские аттракционы и построит рестораны.

Как известно, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы. Позже стало известно о том, что Департамент энергетики изъявил желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

Отметим, что парк Победы уже находился в частных руках около 10 лет. В 2004 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. Однако, в нарушение требований Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и условий договора аренды, в течение длительного времени обществом не проводились работы по санитарной очистке территории парка, вследствие чего он находится в запущенном состоянии. Кроме того, арендатор не платил арендную плату за пользование парком. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.