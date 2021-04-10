Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о том, что парк Победы могут отдать в концессию инвестору, который сделает там реконструкцию, установит детские аттракционы и построит рестораны.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета планирует заняться реконструкцией парка Победы. Позже стало известно о том, что Департамент энергетики изъявил желание разработать проектную документацию с целью поиска инвесторов для реконструкции парка Победы.

Мэр Николаева отметил, что на сейчас парк Победы находится на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства, который его обслуживает.

— Дьявол кроется в деталях. Что же происходит с парком Победы? Парк Победы находится на балансе Департамента ЖКХ, обслуживает его Департамент ЖКХ, стрижет траву, поросли… Вы помните, как выглядел парк еще 5 лет назад, какой он был страшный. Сейчас там хоть просматриваются деревья. Освещение и все остальное, обслуживание парка относится к Департаменту ЖКХ, - сказал Александр Сенкевич.

Он сообщил, что за предыдущие 5 лет было разработано два эскизных проекта: проект по реконструкции верхней и нижней Набережной, более известной как Бульвар адмирала Макарова, также был разработан эскизный проект по реконструкции парка Победы. Проектно-сметная документация еще не была разработана. Сделаны только эскизы, которые прошли архитектурно-градостроительный совет. После этого там были внесены какие-то изменения и после этого по рекомендациям архитектурно-градостроительного совета города может разрабатываться проектно-сметная документация.

При этом, городской голова считает, что нет смысла выделять из бюджета деньги на разработку проектно-сметной документации реконструкции парка, пока не будет понимания, за счет чего финансировать работы по реконструкции.

— Моя позиция такая: до того момента, пока мы не увидим, откуда брать деньги на реконструкцию - тратить деньги на проектно-сметную документацию смысла нет. Тут, конечно, палка с двумя концами: с одной стороны, мы никогда не найдем деньги, если у нас не будет проекта, с другой стороны, что более близко, мы разработаем проект, и потом нужно будет через каждые полгода его корректировать в связи с изменением ценовой политики, норм и всего такого, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, именно в департаменте энергетики, энергоэффективности, энергосбережения и инноваций посчитали, что они могут привлечь стороннего инвестора.

— Инвестор сможет реконструировать этот парк и установить там колесо обозрения, как оно там когда-то стояло, ряд какие-то детских аттракционов и вообще привести в порядок пляжную зону, организовать ресторанную зону на месте старого кинотеатра. Ну и вообще, сможет привести в порядок, покрытие и прочие зоны отдыха в этом парке согласно того эскизного проекта, который был разработан. То есть, доработать его немножко, потому что там нет сейчас коммерческой составляющей в том плане, что там сегодня есть зеленый театр, театр на свежем воздухе и еще какая-то смотровая площадка. Нет там вещей, на которых потенциальный инвестор сможет заработать. Это не означает, что в парк Победы сделают платным вход, это невозможно сделать. Это наш с вами парк, мы в нем можем гулять, отдыхать, приближаться к воде, купаться. Но сегодня там нет тех аттракционов и мест, которые бы тянули взрослых людей, как это было при Советском союзе, - сказал Александр Сенкевич.

Он допускает, что привлечение инвестора в парк может быть в формате его концессии.

— Будет ли это концессия… Это все процедура… Сегодня именно департамент энергоэффективности и инноваций хочет провести такую инновацию, этот конкурс провести по этому парку. Они хотят взять на себя эту идею. Не знаю, что из этого получится увидим в ближайшее время. То, что в городском бюджете не предусмотрены деньги на реконструкцию парка Победы - это правда. То, что сегодня предусмотрены деньги на то, чтобы за ним ухаживать, стричь траву, поросли, подметать и вывозить мусор - там деньги эти есть. Поэтому, я бы не стал поддавать эту идею смеху или не стал бы ее хоронить - давайте посмотрим, - сказал городской голова.

Отметим, что парк Победы уже находился в частных руках около 10 лет. В 2004 году он был передан в аренду на 49 лет компании «Цунами-Юг», владельцем и учредителем которой на тот момент был Вячеслав Недбай. Однако, в нарушение требований Закона Украины «О природно-заповедном фонде Украины» и условий договора аренды, в течение длительного времени обществом не проводились работы по санитарной очистке территории парка, вследствие чего он находится в запущенном состоянии. Кроме того, арендатор не платил арендную плату за пользование парком. В феврале 2015 года Хозяйственным судом Николаевской области удовлетворен иск Николаевского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса - парка культуры и отдыха «Победа» площадью 27 гектаров, нормативной денежной оценкой свыше 48 миллионов гривен.

Напомним, новая команда департамента энергетики и энергоэффективности Николаевского городского совета, ответственность за которую взяла «слуга народа» Татьяна Домбровская, планирует взять на себя часть полномочий департамента жилищно-коммунального хозяйства. Об этом НикВести рассказал директор департамента Денис Денисенко.

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская несет персональную ответственность за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Отметим, что о планах реконструировать парк Победы власти Николаева активно заговорили в 2018 году. Тогда исполняющая обязанности мэра, секретарь горсовета Татьяна Казакова с участием чиновников и представителей общественности провела выездное совещание в парке Победы, посвященное реконструкции этой зеленой зоны. В марте 2018 года сообщалось, что в течение двух недель николаевцам будут представлены эскизы и наработки будущей реконструкции парка Победа.