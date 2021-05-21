Николаевский городской голова Александр Сенкевич поддержал идею главы фракции «Слуга народа» Татьяны Домбровской о публичном отчете вице-мэров и чиновников для депутатов и СМИ.

Об этом речь шла в пятницу, 21 мая, в ходе заседания сессии городского совета, - предает корреспондент НикВести.

Перед этим Татьяна Домбровская привела в пример руководителя департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, который сегодня отчитался о первых 100 днях работы.

— Хочу обозначить, что сегодня состоялась пресс-конференция вице-мэра Лазарева и директора департамента Денисенко. Мы говорили на комиссии о том, чтобы ввести в порядок, чтобы отчитывались чиновники и распорядители средств. Я бы хотела сейчас внести предложение, уверена, что вы, Александр Федорович, не будете против, ведь это открытость к общественности, чтобы в течение двух месяцев сделали открытый отчет, возможно в сессионном зале, все чиновники и распорядители средств. Если есть какие-то сомнения, то давайте это вынесем сейчас на «сигнальное» голосование, чтобы увидеть, поддерживают ли это депутаты, - предложила Татьяна Домбровская.

Александр Сенкевич ответил кратко, при этом он отрицательно кивал головой во время предложения провести «сигнальное» голосование.

— Примем это во внимание. Думаю, что можем поддержать, - сказал Александр Сенкевич.

После этого он сразу закрыл пленарное заседание.

Ранее сообщалось, что Татьяна Домбровская хочет, чтоб каждый чиновник мэрии Николаева публично отчитался о своей работе.