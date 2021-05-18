Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская настаивает, чтобы каждый чиновник мэрии и начальник коммунального предприятия публично отчитался о своей работе.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Депутат привела в пример Дениса Денисенко, главу Департамента энергетики, энергоэффективности и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета, который в пятницу, 21 мая, в рамках пресс-конференции отчитается о 100 днях работы.

— Уверена, что не только Денис Денисенко должен провести пресс-конференцию, а каждый чиновник должен систематически публично отчитываться о своей деятельности и результатах работы. И депутат городского совета не должен напоминать об этом, и просить включить отчет руководителя учреждения в повестку дня сессии. Именно поэтому, начинаем с Денисенко, а дальше ждем отчетов от заместителей городского головы и новоиспеченных руководителей коммунальных учреждений, - указала Татьяна Домбровская.

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку, Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Татьяна Домбровская заявила, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что за реализацию программы «Теплый Николаев» персональную ответственность несет «слуга народа» Татьяна Домбровская.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. С другой стороны мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию департамента вместо его ликвидации.