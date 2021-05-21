Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев рассказал, как чиновники борються с жителями города, которые выбрасывают мусор в несанкционированных местах.
Об этом он сообщил в эфире программы «Диалог» на канале МАРТ.
Сергей Коренев отметил, что на окраинах города сложилась негативная ситуация с мусором.
— Эта проблема является общегосударственной. Но мы же должны наводить порядок в своем дворе. Поэтому деньги, направленные на несанкционированные мусорные свалки, будут использоваться, как должны, то есть убираться все эти кучи мусора, - отметил Сергей Коренев.
По его словам, жители города также должны нести ответственность за чистоту собственного двора, а не надеяться на кого-то. Сергей Коренев добавил, что вопрос о наказании недобросовестных граждан стоит остро и, в свою очередь, районные администрации города пытаются отрабатывать его.
— Чтобы выписать административный протокол, нужны данные человека, с этим есть проблемы. Мы стараемся привлекать и полицию к этому вопросу. Наказание есть и оно обязательно тебя найдет. Если каждый будет следить за санитарной зоной перед своим домом, то у нас везде будет чистота и порядок, - резюмировал Сергей Коренев.
Напомним, Департамент житлово-комунального хозяйства Николаевского городского совета должен будет в скором времени провести новый конкурс на вывоз мусора, так как срок предыдущего, сплывает через месяц.
Отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проводит конкурс сроком на 10 лет.
Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев рассказал, как чиновники борються с жителями города, которые выбрасывают мусор в несанкционированных местах.
Об этом он сообщил в эфире программы «Диалог» на канале МАРТ.
Сергей Коренев отметил, что на окраинах города сложилась негативная ситуация с мусором.
— Эта проблема является общегосударственной. Но мы же должны наводить порядок в своем дворе. Поэтому деньги, направленные на несанкционированные мусорные свалки, будут использоваться, как должны, то есть убираться все эти кучи мусора, - отметил Сергей Коренев.
По его словам, жители города также должны нести ответственность за чистоту собственного двора, а не надеяться на кого-то. Сергей Коренев добавил, что вопрос о наказании недобросовестных граждан стоит остро и, в свою очередь, районные администрации города пытаются отрабатывать его.
— Чтобы выписать административный протокол, нужны данные человека, с этим есть проблемы. Мы стараемся привлекать и полицию к этому вопросу. Наказание есть и оно обязательно тебя найдет. Если каждый будет следить за санитарной зоной перед своим домом, то у нас везде будет чистота и порядок, - резюмировал Сергей Коренев.
Напомним, Департамент житлово-комунального хозяйства Николаевского городского совета должен будет в скором времени провести новый конкурс на вывоз мусора, так как срок предыдущего, сплывает через месяц.
Отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проводит конкурс сроком на 10 лет.