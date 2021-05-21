Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергей Коренев рассказал, как чиновники борються с жителями города, которые выбрасывают мусор в несанкционированных местах.

Об этом он сообщил в эфире программы «Диалог» на канале МАРТ.

Сергей Коренев отметил, что на окраинах города сложилась негативная ситуация с мусором.

— Эта проблема является общегосударственной. Но мы же должны наводить порядок в своем дворе. Поэтому деньги, направленные на несанкционированные мусорные свалки, будут использоваться, как должны, то есть убираться все эти кучи мусора, - отметил Сергей Коренев.

По его словам, жители города также должны нести ответственность за чистоту собственного двора, а не надеяться на кого-то. Сергей Коренев добавил, что вопрос о наказании недобросовестных граждан стоит остро и, в свою очередь, районные администрации города пытаются отрабатывать его.

— Чтобы выписать административный протокол, нужны данные человека, с этим есть проблемы. Мы стараемся привлекать и полицию к этому вопросу. Наказание есть и оно обязательно тебя найдет. Если каждый будет следить за санитарной зоной перед своим домом, то у нас везде будет чистота и порядок, - резюмировал Сергей Коренев.

Напомним, Департамент житлово-комунального хозяйства Николаевского городского совета должен будет в скором времени провести новый конкурс на вывоз мусора, так как срок предыдущего, сплывает через месяц.

Отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проводит конкурс сроком на 10 лет.