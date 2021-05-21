Департамент житлово-комунального хозяйства Николаевского городского совета должен будет в скором времени провести новый конкурс н вывоз мусора, так как срок предыдущего, сплывает через месяц.

Об этом сообщил директор городского Департамента ЖКХ Сергей Коренев в эфире программы «Диалог».

Сергей Коренев рассказал, что конкурс должен был состояться в понедельник, 24 мая, однако конкурсная комиссия решила немного его перенести.

— Комиссия уже провела первое заседание, результатом стало то, что нужно немного перенести конкурс, чтобы внести некоторые изменения. По его словам победители конкурса, которые были выбранные еще 5 лет назад по районам города, являются разные фирмы. В июне, фактически сплывает срок оказания их услуг, - сказал Сергей Коренев.

Также Сергей Коренев рассказал, что вообще к твердым бытовым отходам относится: твердый, большой габаритный, ремонтный и жидкий мусор.

— Последний требует другое оборудование и системы. Первые три должны быть отмечены в конкурсе. Сегодня мы проводим конкурс, где указаны все виды твердого бытового мусора. Раньше было, что исполнители вывозили фактически лишь мусор, который был в баках. После проведения нового конкурса, мы будем иметь больше требований к исполнителям. Они должны будут полностью вывозить мусор и очищать соответствующую площадку. То есть вывозить и стиральные машинки, диваны, и т.д., - сообщил Сергей Коренев.

По его мнению из-за того, что в предыдущем конкурсе не было подобных условий, люди вынуждены были сами вывозить твердый мусор и могли даже не довозить до санкционированных свалок.

— Поэтому мы имеем негативную санитарную ситуацию в городе и в его окресностях, - подытожил Сергей Коренев.

Отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета проводит конкурс сроком на 10 лет.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о желании, чтобы новый конкурс по определению исполнителя услуг по вывозу бытовых отходов на территории города выиграло коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс».



