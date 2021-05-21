Депутат горсовета от «Нашего края» Сергей Кантор считает смешным предложение его однопартийца Андрея Турицы убрать из Регламента горсовета Николаева пункт, который устанавливает минимальное количество депутатов во фракции.

Своим мнением он поделился с корреспондентом НикВести.

Как сообщалось, Андрей Турица также заявил о том, что «Наш край» хочет создать фракцию. Отметим, что в состав членов предлагаемой фракции Сергея Кантора не включили.

Депутат сказал, что заявление Андрея Турицы рассмешило его. И если поведение однопартийца он может оправдать неопытностью, то реакция мэра, который предложил рассмотреть правку на комиссиях, у него вызвала недоумение.

— Так получается, что мне не удается попасть на концерты юмористов или комиков, которые приезжают в Николаев. Зато когда мне сбросили сегодня финальную часть сессии, я посмеялся от души. Выглядело это, как детский сад. Я понимаю, что Андрей Турица молодой неопытный депутат, но Александр Федорович «битый-перебитый», поэтому я удивляюсь, как он на это повелся, — отметил он.

Сергей Кантор

Депутат пояснил, каким образом этот пункт в Регламенте был сформирован. Члены рабочей группы, которая занималась разработкой документа, определили, что минимальное количество членов фракции приравняли к числу мандатов от наименьшей в совете политсилы.

— Мы можем тогда переписывать законы каждый день. Как появилась правка. Работала рабочая группа (по разработке Регламента, — прим.), в которой были представители всех фракций. Мы приняли решение уважительно относиться к волеизъявлению граждан, а потому определили, что минимальное количество членов фракции должно быть равным количеству депутатов, избранных от партии, получившей меньше всего мандатов. Так появилось число четыре. А не было пять, потом стало четыре, а Кантор такой плохой, поэтому станет три, — пояснил Сергей Кантор.

По его мнению, внесение подобных правок в Регламент приведет к расколу фракций при каких-либо конфликтах.

— Дело в том, что если завтра мы эту норму уберем, то тогда можно одному человеку или двум депутатам фракцию создать. Так любая фракция может «разлететься» — «ОПЗЖ», «Пропозицiя» — завтра переругались, разбежались и у нас будет восемь фракций «Пропозицiї»: «Пропозицiя-1», «Пропозицiя-2», «Пропозицiя-3», «Наш край-1», «Наш край-2». Ну это цирк и немцы. Для меня это было смешно, — сказал он.

Сергей Кантор согласился с мнением коллеги Максима Невенчанного, который на сессии высказался против рассмотрения такого вопроса, отметив, что внутрипартийные проблемы одной партии отнимают время депутатов.

Депутат отметил, что разговор о фракции был между представителями «Нашего края», но заявление Андрея Турицы вносит большие разногласия.

— Знаете, сказка есть детская. Там «двое из ларца»... трое из ларца... Был разговор о том, что нужно найти здравый смысл и, оценивая ситуацию, решить вопрос. Но то, как сейчас происходит, только отдаляет этот разговор. Если он вообще продолжится в этом раскладе, — резюмировал он.

Напомним, также что на сессии депутаты от «Нашего края» Рустам Садридинов и Андрей Турица не голосовали за отмену особого статуса русского языка в Николаеве.