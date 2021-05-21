Вице-мэр, директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета надеется, что государство поможет в реализации проекта по запуску троллейбусов в Корабельный район.

Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Сергей Коренев напомнил, что в прошлом году по проспекту Богоявленскому от улицы 295-й Стрелковой дивизии до улицы Космонавтов установили опоры под контактную сеть и сделали освещение.

— Фактически, контактная сеть может монтироваться на этой части. Но также есть вопрос финансирования. На этого год у нас предусмотрено 10 миллионов гривен, и мы начали строить опоры от перекрестка проспектов Богоявленского и Мира в районе автовокзала и будем двигаться до улицы Космонавтом. Также в рамках данного проекта планируем подсветить пешеходные переходы направленным светом там, где этого нет. И, возможно даже, построим некоторые участки с остановками для маршрутных транспортных средств, — отметил вице-мэр.

Чиновник добавил, что надеется на помощь со стороны государства в реализации данного проекта.

— Учитывая, что проект мощный и достаточно большой, также надеемся, что будет какая-либо помощь от государства в этом проекте. Но останавливаться точно не будем, поскольку это очень правильная стратегия. Она является составляющей транспортной стратегии города, — сказал он.

Ранее Сергей Коренев рассказал, что в этом году продолжат устанавливать опорыдля контактный сетей под троллейбусную линию в Корабельный район Николаева.

Напомним, что Александр Сенкевич хочет пустить троллейбусы с автономным ходом в Корабельный район.

Также он допускает, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.

Отметим, что в тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.