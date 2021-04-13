Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев рассказал, что в этом году продолжат устанавливать опоры для контактный сетей под троллейбусную линию в Корабельный район Николаева.

Об этом он сообщил в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Троллейбусная линия на данный момент в процессе строительства. Все увидели в конце года те опоры под контактную сеть, которые были установлены от 295-й Стрелковой дивизии и до улицы Космонавтов. Фактически, там не было нормального наружного освещения. На данный момент эти опоры служат опорами освещения. Получили еще хороши отрезок с современными светильниками. Сейчас подрядчик готовится к установке опор от автовокзала до улицы Авангардной. Тоже достаточно темный участок города, далее будем о том, чтобы устанавливать опоры под контактную сеть до улицы Космонавтов. Будем думать относительно переноса там достаточно полюбившихся металлических опор с подземной силовой линией, которые стоят на зеленой зоне проспекта Богоявленского от Авангардной до Космонавтов. Найдем им хорошее применение, поскольку на те столбы нельзя подвешивать контактную сеть, она тяжелая, — сказал Сергей Коренев.

Он добавил, что также установят светильники на пешеходных переходах, а после окончания перечисленных работ, примут решение, куда двигаться дальше — либо приступать к обустройству остановочных комплексов, либо устанавливать колесоотбойники по направлению к Корабельному району.

По словам Сергея Коренева, опоры и освещение до Авангардной планируют закончить до лета.

Напомним, что Александр Сенкевич хочет пустить троллейбусы с автономным ходом в Корабельный район.

Также он допускает, что строительство троллейбусной линии в Корабельный район не закончат в 2021 году, как планировалось, поскольку в бюджете города может не хватить на это средств.

Отметим, что в тендере на строительство троллейбусной линии в Корабельный район победила компания «Светолюкс-Электромонтаж» с предложением в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Подрядная фирма, согласно договору, должна завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что Управление капитального строительства Николаевского городского совета потратит почти 950 тысяч гривен на разработку проекта строительства троллейбусной линии в Корабельный район. При этом, троллейбусную линию собираются построить, несмотря на рекомендации разработчиков транспортной стратегии Николаева.

Также сообщалось, что обновленный генеральный план Николаева предполагает строительство 10 километров трамвайных путей в Корабельный район.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о завершении проектирования троллейбусной линии в Корабельный район и анонсировал начало работ на конец 2020 года.