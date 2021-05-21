Игорь Дятлов

Автор проекта «Теплый дом», депутат Николаевского городского совета VII созыва Игорь Дятлов отреагировал на пресс-конференцию нового руководителя Департамента энергетики Дениса Денисенко и вице-мэра Дмитрия Лазарева.

В комментарии НикВести Игорь Дятлов сообщил, что сможет дать оценку работы новой команды, когда пройдет хотя бы год после местных выборов и можно будет сравнить результаты за 2020 и 2021 годы.

— Я не смотрел пресс-конференцию, видел несколько новостей. Считаю, что комментировать результаты их работы нужно, когда пройдет год после выборов. Задайте мне этот вопрос осенью 2021 года и я вам отвечу. Сейчас я хочу дать им возможность проявить себя. Насколько мне известно, 19 мая Николаев на ряду со Львовом получил награду государственного Фонда энергоэффективности за достижения по внедрению энергоэффективных проектов по итогам 2020 года. Я считаю, что это гордость для Николаева. Кто-то когда-то на выборах обещал догнать Львов, ну вот, мы догнали и разделили с ним первое место, набрали одинаковое количество баллов. Желаю новому руководству Департамента энергетики удачи, успехов и достичь по итогам 2021 года аналогичного результата, как у нас в 2020 — получить награду от Фонда энергоэффективности, - сообщил Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов во время предтавления своей предвыборной программы "Теплый дом", ноябрь 2015 года

После того, как корреспондент коротко изложил затронутые на пресс-конференции темы, Игорь Дятлов ответил притчей о трёх конвертах.

— Услышав ваш вопрос, мне вспоминается старая притча, когда один руководитель сменяет другое и, передавая дела, вручает ему 3 конверта со словами «Когда возникнут проблемы, открывай их по очереди». И когда проблемы одолели нового менеджера, он вскрыл первый конверт, а там написано: «Критикуй предыдущее руководство», когда снова наступил кризис и не было результатов работы, был вскрыт второй конверт с советом: «Проведи реорганизацию, говори об инновациях». Когда снова настали проблемы и менеджер понял, что кресло под ним шатается, он вскрыл третий конверт, где послание гласило: «Готовь три конверта». Я думаю, что к ноябрю месяцу им нужно будет писать свои три конверта, - ответил Игорь Дятлов.

На вопрос, была ли процедура передачи дел от старой команды «Теплого дома» к новой, политик ответил отрицательно.

— Нет, дела никто не принимал. Но точнее это мог бы, наверное, прокомментировать Александр Омельчук. Только я сомневаюсь, что он смотрел данную пресс-конференцию политологов, - сообщил Игорь Дятлов.

Пресс-конференция вице-мэра и руководителя Департамента энергетики

Напомним, в феврале 2021 года руководитель фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская заявила, что берет на себя ответственность за работу Департамента энергоэффективности, который по ее рекомендации возглавил бывший руководитель ее избирательного штаба Денис Денисенко.