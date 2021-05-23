Департамент энергоэффективности Николаевского горсовета планирует в дальнейшем утеплять не только садики и школы, но и медицинские учреждения.

Об этом директор департамента Денис Денисенко сказал во время пресс-конференции в пятницу, 21 мая, передает корреспондент НикВести.

— К сожалению, за годы существования департамента никакого внимания не уделялось объектам медицинской инфраструктуры. То есть утепляли школы, садики, а другими социальными объектами, в частности медицинской инфраструктуры, которые сегодня очень актуальны в контексте ковида, не занимались. Мы бы хотели в дальнейшем также уделить внимание этому направлению. Потому что энергоэффективность медицинских учреждений очень важна, — отметил Денис Денисенко.

Ранее сообщалось, что департамент энергоэффективности Николаева отказался от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами.

Также Денис Денисенко не понимает, по какому принципу его предшественники выбирали социальные объекты для программы «Теплый дом». По его словам, департамент полностью ремонтировал одни школы, а в соседних оставались не заменены даже окна.