Директор департамента энергоэффективности Николаева Денис Денисенко не понимает, по какому принципу его предшественники выбирали социальные объекты для программы «Теплый дом».

Об этом он сказал 21 мая во время своей пресс-конференции, посвященной первым 100 дням на должности, передает корреспондент НикВести.

По словам Дениса Денисенко, департамент полностью ремонтировал одни школы, а в соседних оставались не заменены даже окна.

— У нас есть проблема с тем, что приоритетность работ на социальных объектах непонятна. Есть объекты социальные, на которых мы занимаемся утеплением. Это, в первую очередь, садики и школы. И эти объекты определялись по не очень понятным нам критериям. Я считаю неправильным, когда рядом стоят две школы и в одной школе мы делаем все, начиная с утепления подвала до крыши, стен, вентиляции, а в соседней — просто даже окна не заменены. Я считаю, это не совсем хозяйственный, неправильный подход. Нужно определить приоритетность и дальше двигаться по ней, — сказал Денис Денисенко.

Директор департамента добавил, что вместе с управлением образования будет разработан подход к определению объектов, которые попадут в программу, и видов работ на них. В дальнейшем механизм вынесут на рассмотрение исполнительного комитета.

— Чтобы все, что мы делаем по социальным объектам, было обоснованно и логично. Если сравнить: например, у вас есть квартира и есть небольшой бюджет. Вы начнете ремонт с наиболее болезненных проблем. Вы не будете делать суперремонт, если протекает крыша, — резюмировал он.

Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.

Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.