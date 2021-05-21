Директор департамента энергоэффективности Николаева Денис Денисенко не понимает, по какому принципу его предшественники выбирали социальные объекты для программы «Теплый дом».
Об этом он сказал 21 мая во время своей пресс-конференции, посвященной первым 100 дням на должности, передает корреспондент НикВести.
По словам Дениса Денисенко, департамент полностью ремонтировал одни школы, а в соседних оставались не заменены даже окна.
— У нас есть проблема с тем, что приоритетность работ на социальных объектах непонятна. Есть объекты социальные, на которых мы занимаемся утеплением. Это, в первую очередь, садики и школы. И эти объекты определялись по не очень понятным нам критериям. Я считаю неправильным, когда рядом стоят две школы и в одной школе мы делаем все, начиная с утепления подвала до крыши, стен, вентиляции, а в соседней — просто даже окна не заменены. Я считаю, это не совсем хозяйственный, неправильный подход. Нужно определить приоритетность и дальше двигаться по ней, — сказал Денис Денисенко.
Директор департамента добавил, что вместе с управлением образования будет разработан подход к определению объектов, которые попадут в программу, и видов работ на них. В дальнейшем механизм вынесут на рассмотрение исполнительного комитета.
— Чтобы все, что мы делаем по социальным объектам, было обоснованно и логично. Если сравнить: например, у вас есть квартира и есть небольшой бюджет. Вы начнете ремонт с наиболее болезненных проблем. Вы не будете делать суперремонт, если протекает крыша, — резюмировал он.
Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.
Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.
Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.
Директор департамента энергоэффективности Николаева Денис Денисенко не понимает, по какому принципу его предшественники выбирали социальные объекты для программы «Теплый дом».
Об этом он сказал 21 мая во время своей пресс-конференции, посвященной первым 100 дням на должности, передает корреспондент НикВести.
По словам Дениса Денисенко, департамент полностью ремонтировал одни школы, а в соседних оставались не заменены даже окна.
— У нас есть проблема с тем, что приоритетность работ на социальных объектах непонятна. Есть объекты социальные, на которых мы занимаемся утеплением. Это, в первую очередь, садики и школы. И эти объекты определялись по не очень понятным нам критериям. Я считаю неправильным, когда рядом стоят две школы и в одной школе мы делаем все, начиная с утепления подвала до крыши, стен, вентиляции, а в соседней — просто даже окна не заменены. Я считаю, это не совсем хозяйственный, неправильный подход. Нужно определить приоритетность и дальше двигаться по ней, — сказал Денис Денисенко.
Директор департамента добавил, что вместе с управлением образования будет разработан подход к определению объектов, которые попадут в программу, и видов работ на них. В дальнейшем механизм вынесут на рассмотрение исполнительного комитета.
— Чтобы все, что мы делаем по социальным объектам, было обоснованно и логично. Если сравнить: например, у вас есть квартира и есть небольшой бюджет. Вы начнете ремонт с наиболее болезненных проблем. Вы не будете делать суперремонт, если протекает крыша, — резюмировал он.
Департамент энергетики и энергоэффективности был создан в конце 2016 года, тогда его куратором в должности профильного вице-мэра стал Александр Омельчук, представитель команды «Оппозиционный блок», глвой фракции которого был Игорь Дятлов. На выборах мэра в 2015 году Игорь Дятлов баллотировался с программой энергоэффективности «Теплый дом для Николаева», а Александр Омельчук был руководителей его избирательного штаба.
Ранее сообщалось, что в Николаеве отказываются от бесплатной замены окон в многоквартирных домах в рамках программы «Теплый дом». Теперь город будет этим заниматься только в рамках софинансирования с жильцами. По словам главы департамента энергоэффективности Дениса Денисенко, это позиция не только сотрудников департамента, но и городского головы Александра Сенкевича.
Также он упомянул о «непрозрачных процедурах», по которым предыдущая команда «Теплого дома» определяла дома, в которых будут менять окна бесплатно.