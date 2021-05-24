Власти Беларуси задержали основателя Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Однако, задержали как минимум еще одного пассажира — его девушку Софью Сапега.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщает издания, вместе с Протасевичем была задержана его девушка, 23-летняя гражданка России Софья Сапега.

Она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) в Вильнюсе по программе «Международное право и право Европейского союза».

— Европейский гуманитарный университет прикладывает все усилия по скорейшему освобождению Софии Сапега, — заявил изданию официальный представитель ЕГУ Максим Милта.

Ранее сообщалось, что в Вильнюс из Минска не вылетели 2 гражданина Беларуси и 4 гражданина России.