Франция пригрозила расширить санкции Евросоюза против Беларуси из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. На выходных в Минске принудительно посадили самолет и задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta и блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает BFMTV.

— Это ошеломляющее и скандальное дело. Мы говорим о европейском самолете, европейской компании, между двумя европейскими столицами. …Это акт государственного пиратства, который не может оставаться безнаказанным, - заявил государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

Он добавил, что на фоне инцидента с самолетом европейские санкции, которые направлены против режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, могут расширить на других официальных лиц страны.

— Это будет обсуждаться сегодня вечером на внеочередном заседании Совета Европы, - добавил представитель МИД Франции.

Также госсекретарь сообщил, что в качестве еще одной меры против белорусских властей могут закрыть воздушное пространство Беларуси.

— Я думаю, что это было бы разумной мерой для нашей защиты, так как жизни европейских граждан подверглись опасности, - пояснил он.