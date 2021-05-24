Александр Лукашенко принял поправки в законодательство о СМИ и массовых мероприятиях.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Изменения вступят в силу через месяц. Журналистам в Беларуси запретили:
Кроме того, по новым законам в Беларуси больше нельзя собирать деньги на оплату штрафов за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Также теперь нельзя проводить акции без разрешения местных властей, а политическим и общественным организациям — призывать к организации и их проведению до получения официального разрешения.
Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Исполнительный директор ирландской авиакомпании RyanAir Майкл О’Лири посчитал, что Лукашенко — криминальная персона и угонщик, но на государственном уровне, после того, как белорусские истребители насильно посадили мирный самолет в Минске и задержали оппозиционнера Романа Протасевича вместе с его девушкой.
Александр Лукашенко принял поправки в законодательство о СМИ и массовых мероприятиях.
Об этом сообщает БЕЛТА.
Изменения вступят в силу через месяц. Журналистам в Беларуси запретили:
Кроме того, по новым законам в Беларуси больше нельзя собирать деньги на оплату штрафов за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Также теперь нельзя проводить акции без разрешения местных властей, а политическим и общественным организациям — призывать к организации и их проведению до получения официального разрешения.
Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Исполнительный директор ирландской авиакомпании RyanAir Майкл О’Лири посчитал, что Лукашенко — криминальная персона и угонщик, но на государственном уровне, после того, как белорусские истребители насильно посадили мирный самолет в Минске и задержали оппозиционнера Романа Протасевича вместе с его девушкой.