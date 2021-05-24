Александр Лукашенко принял поправки в законодательство о СМИ и массовых мероприятиях.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Изменения вступят в силу через месяц. Журналистам в Беларуси запретили:

публиковать результаты независимых социологических опросов об общественно-политической ситуации;

быть иностранным юрлицам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также «юрлицам с иностранным участием» учредителями СМИ;

публиковать информацию, которая может «нанести вред национальным интересам» — в противном случае интернет-ресурс или сетевое издание заблокирует прокуратура;

делать трансляции мероприятий, «проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды»;

быть организаторами или участниками массовых мероприятий.

Кроме того, по новым законам в Беларуси больше нельзя собирать деньги на оплату штрафов за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Также теперь нельзя проводить акции без разрешения местных властей, а политическим и общественным организациям — призывать к организации и их проведению до получения официального разрешения.