Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает призыв международного сообщества по расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси. Белорусский режим вчера принудительно посадил этот самолет в Минске.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает BBC.

— Генеральный секретарь поддерживает призывы к полному, прозрачному и независимому расследованию этого тревожного инцидента и призывает все соответствующие стороны сотрудничать с этим расследованием, — сказал Стефан Дюжаррик.

Напомним, вчера,23 мая, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Ряд белорусских правозащитных организаций признали его политзаключенным.