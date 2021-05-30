В Лебапском велаяте (области) на востоке Туркменистана руководителей государственных и частных учреждений обязали побрить головы и носить тахью (национальную туркменскую тюбетейку) к сороковинам после смерти отца президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Об этом сообщает туркменское бюро «Радио Свобода», пишет hromadske.

Отец Бердымухамедова Мяликгулы умер 18 апреля в возрасте 88 лет. После этого туркменский президент семь дней не появлялся на публике и государственном телевидении. На торжественных мероприятиях главенствовал его сын Сердар Бердымухамедов — вице-премьер правительства.

В конце концов, когда Гурбангулы Бердымухамедов появился на публике, то носил тахью — в память о покойном отце. Как выяснило «Радио Азатлык», руководителям госучреждений и частных предприятий в Лебапском велаяте дали распоряжение сделать то же самое.

«Чиновников и директоров школ предупредили: если они попадут на глаза сотрудников [Министерства национальной безопасности] без тахьи, их сразу уволят с работы», — рассказал изданию информированный источник.

Ранее в Лебапской области Туркменистана чиновников, бюджетников и школьников обязали носить с собой сироп из корня солодки.