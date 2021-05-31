Украина 30 мая отправила самолет с гуманитарной помощью для Индии, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В Дели доставят кислородные концентраторы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

— Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжкими последствиями пандемии COVID-19, первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов, - говорится в сообщении.

Гуманитарный груз сопровождают украинские спасатели.

Об оказании гуманитарной помощи Индии 7 мая договорились во время встречи с владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Владелец индийского завода в ответ пообещал, что Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса после возобновления экспорта.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.