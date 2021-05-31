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Украина 30 мая отправила самолет с гуманитарной помощью для Индии, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В Дели доставят кислородные концентраторы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
— Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжкими последствиями пандемии COVID-19, первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов, - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз сопровождают украинские спасатели.
Об оказании гуманитарной помощи Индии 7 мая договорились во время встречи с владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Владелец индийского завода в ответ пообещал, что Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса после возобновления экспорта.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.
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Украина 30 мая отправила самолет с гуманитарной помощью для Индии, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. В Дели доставят кислородные концентраторы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
— Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 19 мая №467-р, для борьбы с тяжкими последствиями пандемии COVID-19, первый рейс доставляет пострадавшему населению Индии 184 кислородные концентраторы. Вторым рейсом будет передано еще 216 кислородных концентраторов, - говорится в сообщении.
Гуманитарный груз сопровождают украинские спасатели.
Об оказании гуманитарной помощи Индии 7 мая договорились во время встречи с владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Владелец индийского завода в ответ пообещал, что Украина одной из первых получит вакцину от коронавируса после возобновления экспорта.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.