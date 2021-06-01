Глава Подкомитета по вопросам инноваций и инфраструктуры агропромышленного комплекса, народный депутат Украины Александр Гайду провел заседание с Народными депутаты Украины и представителями ассоциаций Федерации органического движения Украины и ГС «Органическая Украина» Евгением Миловановым, Еленой Березовской, а также Анастасией Билич.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Повестка дня — законопроект № 5440 «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции».

Напомним, аналогичный закон был введен в действие прошлым созывом Верховной Рады Украины. Согласно этому документу, должны были заработать реестры операторов и органов сертификации, чтобы производители могли маркировать свою продукцию как органическую, а органы сертификации — осуществлять свою деятельность.

— На запуск было предусмотрено 18 месяцев — однако на момент введения Закона в действие подзаконные акты не были приняты, и сегодня норма о 18 месяцах утратила силу. С 2019 года, когда закон вступил в действие и прошел переходный период, не были реализованы соответственные подзаконные акты центральных органов власти. Поэтому сейчас фермеры в Украине не имеют возможности получить финансовую поддержку. Новый законопроект урегулирует процедуры регистрации и позволит украинским производителям получить господдержку в размере 50 миллионов гривен, — сказал Александр Гайду.

Он добавил, что производство органической продукции — один из механизмов развития украинской экономики.

— Органическая продукция — не только составляющая здоровья нации, это еще и механизм развития экономики, ведь уже на момент принятия закона в 2019 году Украина экспортировала 469 тысяч тонн органической продукции на сумму 189 миллионов долларов. Я уверен, что мы готовы развивать данные отрасли и имплементировать всемирный тренд на наших плодородных землях, — отметил нардеп.