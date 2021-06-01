Николаевский городской голова Александр Сенкевич ушел в отпуск.

Об этом во вторник, 1 июня, рассказал Дмитрий Иванов, глава постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Прозвучало, что его обязанности временно исполняет вице-мэр Сергей Коренев.

— Мэр в отпуске. Вы знаете, что мэр в отпуске? Коренев теперь вместо мэра, - сказал Дмитрий Иванов.

Он не уточнил, когда городской голова вернется на работу.

Примечательно, что первым заместителем мэра является не Сергей Коренев, а Виталий Луков, бывший Вознесенский городской голова.

Ранее Александр Сенкевич заявил, что во время пандемии в Николаеве в службу занятости обратилось в 4 раза больше человек, чем за аналогичный период 2019.