Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал сессию горсовета на 9 июня.

Об этом говорится в распоряжении № 133р от 2 июня.

Отмечается, что в повестке дня будут бюджетные и земельные вопросы. Начало заседания запанировано на 12 часов дня.

Напомним, что на прошлой сессии депутаты дважды не поддержали перераспределение бюджета Николаева.

Также сообщалось, что перед сессией охрана мэрии отказывалась пропускать СМИ в сессионный зал, позднее журналисты зашли, но выяснилось, что свободных мест для них не предусмотрели.