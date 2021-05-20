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Николаевский горсовет не смог распределить 33,9 миллиона гривен в бюджете города-2021.
Городской голова Александр Сенкевич дважды ставил проект решения об изменениях в бюджет на голосование, однако достаточного количества голосов не набралось, передает корреспондент НикВести.
Отметим, что депутаты 32 голосами приняли проект решения за основу — с теми пунктами, которые рассматривались постоянными комиссиями.
Новые изменения, которые не прошли всех комиссий, в частности, предполагали:
Данные правки депутаты поддержали 29 голосами. После этого депутат Владислав Чайка предложил забрать из уставного фонда КП «Николаевкоммунтранс» 7,9 миллиона гривен, направив их на текущий ремонт дорог. Его предложение не набрало достаточного количества голосов.
Также Артем Ильюк предложил забрать у КП по организации питания в учреждениях образования 2,1 миллиона, перенаправив их на надбавки к медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Его предложение также не поддержали.
После Александр Сенкевич поставил на голосование проект решения с утвержденными ранее правками. Первый раз проект решения с изменениями поддержал 21 депутат, второй — 22 депутата.
После этого депутат Максим Невенчанный предложил сделать перерыв в заседании до 11 часов завтрашнего дня. Александр Сенкевич поддержал предложение. Сессия продолжится в пятницу, 21 мая.
Ранее сообщалось, что в четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять решение № 19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».
Также на сессии депутаты Николаевского горсовета своим решением назначили заместителем городского головы Юрия Степанца. Он будет курировать работу с военнослужащими и ветеранами войны.
Николаевский горсовет не смог распределить 33,9 миллиона гривен в бюджете города-2021.
Городской голова Александр Сенкевич дважды ставил проект решения об изменениях в бюджет на голосование, однако достаточного количества голосов не набралось, передает корреспондент НикВести.
Отметим, что депутаты 32 голосами приняли проект решения за основу — с теми пунктами, которые рассматривались постоянными комиссиями.
Новые изменения, которые не прошли всех комиссий, в частности, предполагали:
Данные правки депутаты поддержали 29 голосами. После этого депутат Владислав Чайка предложил забрать из уставного фонда КП «Николаевкоммунтранс» 7,9 миллиона гривен, направив их на текущий ремонт дорог. Его предложение не набрало достаточного количества голосов.
Также Артем Ильюк предложил забрать у КП по организации питания в учреждениях образования 2,1 миллиона, перенаправив их на надбавки к медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Его предложение также не поддержали.
После Александр Сенкевич поставил на голосование проект решения с утвержденными ранее правками. Первый раз проект решения с изменениями поддержал 21 депутат, второй — 22 депутата.
После этого депутат Максим Невенчанный предложил сделать перерыв в заседании до 11 часов завтрашнего дня. Александр Сенкевич поддержал предложение. Сессия продолжится в пятницу, 21 мая.
Ранее сообщалось, что в четверг, 20 мая, Николаевский городской совет не стал отменять решение № 19/4 от 21 августа 2012 года «О предоставлении русскому языку статуса регионального в городе Николаеве».
Также на сессии депутаты Николаевского горсовета своим решением назначили заместителем городского головы Юрия Степанца. Он будет курировать работу с военнослужащими и ветеранами войны.