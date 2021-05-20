В четверг, 20 мая, депутаты Николаевского горсовета своим решением назначили заместителем городского головы Юрия Степанца. Он будет курировать работу с военнослужащими и ветеранами войны.

Об этом передает корреспондент НикВести.

Решение набрало 29 голосов, среди которых голос мэра Николаева Александра Сенкевича, 14 голосов от фракции «Пропозиция», 7 от «Слуга народа», 3 от «Европейская солидарность», 3 от внефракционных, 1 голос от «ОПЗЖ».

Таким же количеством голосов его ввели в состав исполкома горсовета Николаева.

Депутатов с трибуны «мотивировал» николаевский «киборг» Александр Терещенко.

— В работе этого направления нужно иметь авторитет, нужно быть одним из нас. У Юрия Борисовича все это есть, - сказал Александр Терещенко.

Результаты поименного голосования:

Ранее депутаты Николаевского горсовета своим решением создали управления по делам ветеранов и временно перемещенным лицам.

Ранее в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты не согласовали проект решения сессии по назначению шестым заместителем городского головы бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.