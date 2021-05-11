Во вторник, 11 мая, в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты не согласовали проект решения сессии по назначению шестым заместителем городского головы бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Об этом передает корреспондент НикВести.

Перед голосованием к депутатам обратился Юрий Степанец, он напомнил, что сегодня в Николаеве насчитывается около 12 тысяч ветеранов, это только АТО/ООС. При этом прозвучало, что работа заместителя и нового управления будет касаться не только вопросов социального обеспечения участников АТО.

— Мы уже потеряли около 40 миллионов гривен поступлений в бюджет города с тех частей, которые перевели в другие гарнизоны. У нас нет материально-технической базы, чтобы их в Николаеве размещать. Мы не занимаемся этим вопросом. Воинские части у нас – перспективные направления, они не заполнены на 100%. Если будем проводить работу по набору горожан на контракт в воинские части, то сможем увеличить городской бюджет на 100-150 миллионов, - сказал Юрий Степанец.

Также он указал, что в городе не проводят работу по национально-патриотическому воспитанию.

— Ни в оной школе нет нормального класса по защите Отечества. У нас есть задумки по созданию воинского лицея. Есть задумки по перепрофилированию некоторых ПТУ на нужды воинских частей города: радиотелефонисты, электронщики, - добавил Юрий Степанец.

Ранее Юрий Степанец рассказал, что часть работников новой структуры перейдет из департамента социальной защиты. Всего в управлении планируют трудоустроить 8 человек. Также он не исключил, что будет заниматься созданием муниципальной полиции.

В итоге решение не набрало нужного (9-ти) количества голосов.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.