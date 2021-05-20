В четверг, 20 мая, депутаты Николаевского горсовета своим решением создали управления по делам ветеранов и временно перемещенным лицам.

«За» проголосовали 33 депутата, - перелает корреспондент НикВести.

Это было третье голосование, изначально дважды депутатам не хватило 1 голоса для принятия решения.

Потом глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк предложил перенести эти вопросы, чтобы рассматривать вместе с новой структурой исполнительных органов горсовета.

На это депутат от «Европейской солидарности» Станислав Мартиросов сказал, что данный проект нужно рассматривать сегодня.

— Вопрос требует немедленного решения. Вопрос по структуре, к сожалению, не такой быстрый, можем и до конца года не прийти к окончательному решению. Этот вопрос нельзя откладывать, у нас война идет, каждый день увеличивается количество ветеранов, - сказал Станислав Мартиросов.

Депутат от «Пропозиції» Андрей Янтарь добавил, что ветераны заслуживают не только на внимание, но и на учет их предложений.

В итоге депутатов с трибуны «мотивировал» николаевский «киборг» Александр Терещенко.

— Создание этого управления – вопрос безопасности. Обещания нашего агрессивного соседа отвести войска не сбываются, - сказал Александр Терещенко.

Ранее в ходе заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета депутаты не согласовали проект решения сессии по назначению шестым заместителем городского головы бывшего вице-мэра Юрия Степанца и созданию управления по делам ветеранов войны, внутренне перемещенных лиц.

Также депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор предложил не рассматривать новые кадровые назначения до тех пор, пока рабочая группа по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета не предложит проект реформы.

В Николаеве членам рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов городского совета предложили проект реформы, предусматривающий сокращение количества действующих чиновников с 1074 до 718, это позволит ежегодно экономить около 100 миллионов гривен бюджетных средств. Также предлагается сократить количество структурных подразделений исполнительных органов Николаевского горсовета с 275 до 139.

До этого земельная комиссия не поддержала назначение Степанца вице-мэром и создание управления по делам ветеранов.