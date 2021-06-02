Николаевский районный совет передал здание по улице Торговой, 72 в Корабельном районе, где располагается школа № 47, в коммунальную собственность города.

Такое решение было принято на сессии Николаевского районного совета в среду, 2 июня, передает корреспондент НикВести.

Как сообщали депутаты райсовета, раньше это здание принадлежало громаде Витовского района, который после реформы децентрализации вошел состав Николаевского. В нем многие годы находится городская школа № 47.

Управление образования арендовало его у Витовского района. Представители городской власти обращались к коллегам из Витовского района на протяжении многих лет с просьбой о безоплатной передаче здания. Однако сделано этого так и не было.

На данный момент школа нуждается в капитальном ремонте, однако город не мог его сделать, поскольку не владеет помещениями (нецелевое использование средств).

В итоге райсовет практически единогласно передал здание с условием, что целевое назначение здания город менять не будет.

Напомним, 5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.