Николаевский районный совет передал здание по улице Торговой, 72 в Корабельном районе, где располагается школа № 47, в коммунальную собственность города.
Такое решение было принято на сессии Николаевского районного совета в среду, 2 июня, передает корреспондент НикВести.
Как сообщали депутаты райсовета, раньше это здание принадлежало громаде Витовского района, который после реформы децентрализации вошел состав Николаевского. В нем многие годы находится городская школа № 47.
Управление образования арендовало его у Витовского района. Представители городской власти обращались к коллегам из Витовского района на протяжении многих лет с просьбой о безоплатной передаче здания. Однако сделано этого так и не было.
На данный момент школа нуждается в капитальном ремонте, однако город не мог его сделать, поскольку не владеет помещениями (нецелевое использование средств).
В итоге райсовет практически единогласно передал здание с условием, что целевое назначение здания город менять не будет.
Напомним, 5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.
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Николаевский районный совет передал здание по улице Торговой, 72 в Корабельном районе, где располагается школа № 47, в коммунальную собственность города.
Такое решение было принято на сессии Николаевского районного совета в среду, 2 июня, передает корреспондент НикВести.
Как сообщали депутаты райсовета, раньше это здание принадлежало громаде Витовского района, который после реформы децентрализации вошел состав Николаевского. В нем многие годы находится городская школа № 47.
Управление образования арендовало его у Витовского района. Представители городской власти обращались к коллегам из Витовского района на протяжении многих лет с просьбой о безоплатной передаче здания. Однако сделано этого так и не было.
На данный момент школа нуждается в капитальном ремонте, однако город не мог его сделать, поскольку не владеет помещениями (нецелевое использование средств).
В итоге райсовет практически единогласно передал здание с условием, что целевое назначение здания город менять не будет.
Напомним, 5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.