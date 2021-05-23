Николаевский районный совет рассмотрит передачу здания по улице Торговой, 72 в Корабельном районе, где располагается школа № 47, в коммунальную собственность города.

Такой вопрос выносится на очередную сессию Николаевского районного совета, передает корреспондент НикВести.

Как сообщили депутаты райсовета, раньше это здание принадлежало громаде Витовского района, который после реформы децентрализации вошел состав Николаевского. В этом здании многие годы находится городская школа № 47.

Управление образование арендовало ее у Витовского района. Замглавы Николаевского райсовета Игорь Копейка на заседании комиссии по вопросам бизнеса рассказал, что представители городской власти обращались к коллегам из Витовского района на протяжении многих лет с просьбой о безоплатной передаче здания. Однако передано оно так и не было.

По его словам, школа нуждается в капитальном ремонте, однако город не может его сделать, поскольку не владеет помещениями (нецелевое использование средств).

На следующей сессии райсовет рассмотрит вопрос о бесплатной передаче здания с условием, что целевое назначение здания город менять не будет.

Напомним, 5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.

Напомним, мэр Александр Сенкевич уверяет, что город сохранит детские сады, которые будут переданы в коммунальную собственность.