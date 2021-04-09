Комнаты в общежитиях, которые госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» передаст Николаеву, разрешат приватизировать жильцам. Также мэр Александр Сенкевич уверяет, что город сохранит детские сады, которые будут переданы в коммунальную собственность.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как. сообщалось, 5 апреля Николаевский городской совет и госпредприятие «Зоря» — «Машпроект» подписали меморандум о передаче в коммунальную собственность города непрофильных объектов предприятия.

— «Укроборонпром» избавляется от своих непрофильных активов, я бы даже сказал пассивов, которые раньше были у него соцпакетом для работников. Таким образом произошла передача спорткомплекса «Зоря» городу. И сегодня подходим к тому, чтобы передать городу другие объекты. Это учебно-воспитательные комплексы, детские сады, две котельные, также большое количество сетей, которые были на балансе «Зори» — «Машпроекта» и сегодня передаются. А также ряд общежитий, есть целые и части, которые передаются на баланс городу, а город отдаст людям, которые проживали там по закону больше определенного времени, возможность их приватизировать. Сегодня путь идет к тому, чтобы все общежития превращались в ОСМД, и люди охотно приватизируют жилье, чтобы иметь свой уголок со свидетельством о праве собственности, — сказал мэр.

Он также ответил тем, кто уверен, что детсады продадут, подчеркнув, что Николаеву они нужны.

— Нам нужны детские сады, мы готовы забрать те детские сады, которые раздавали до Сенкевича. Городу придется платить деньги за содержание этих детских садов (переданных ГП «Зоря» — «Машпроект», — прим.). Мы понимаем, что со следующего года мы начнем финансировать их, нам в бюджете придется искать деньги, чтобы эти сады содержать, платить зарплату воспитателям и т.д. Мы понимаем, что без этого никак. Туда как ходили дети Николаева, так и будут ходить. Мы не собираемся ничего продавать, приватизировать, — добавил Александр Сенкевич.

Городской голова акцентировал внимание, что с тех пор, как он занял свой пост, в Николаеве не было приватизировано ни одного квадратного метра коммунальной собственности.

В какие сроки будут переданы объекты, Александр Сенкевич пока ответить не может, потому что процедура длительная. «Зоря» — «Машпроект» уже провела инвентаризацию, подготовила документы, теперь к процессу подключаются центральные исполнительные органы власти.

Ранее сообщалось, что николаевское государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» начинает преобразование в хозяйственное общество, которое должно стать главным предприятием холдинга «Морские системы».

Напомним, 26 марта, в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года