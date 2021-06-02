Алена Карая, фракция "За Майбутнє"

Депутат Николаевского областного совета, член фракции «За Майбутнє» Алёна Карая заявила, что не поддерживает проверку КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», которую инициировала глава облсовета,«Слуга народа» Анна Замазеева.

В комментарии НикВести депутат посоветовала главе облсовета сначала проверить чиновников, не выполняющих свои должностные обязанности, а медиков оставить в покое.

— В период пандемии такие действия выглядят кощунством. Идти и проверять сейчас какой вред нанесли больницы бюджету? А нельзя сначала проверить чиновников в кабинетах, не выполняющих свои должностные обязанности? А какой вред бюджету, если так говорить, наносит раздутие штата чиновников? А может поставим на чашу весов их и тех, кто спасают жизни в это тяжелое время? Считаю, что проверять надо не те медицинские учреждения, где 300% выплаты, а те, где наоборот не дают доплаты за сверхурочную работу, и медики валятся с ног, - заявила Алёна Карая.

Депутат считает неправильным, что глава облсовета, действуя от имени коллегиального органа, не выносила на обсуждение депутатского корпуса содержание письма Госаудитслужбы, а сразу почему-то решила инициировать дополнительную проверку.

— Никого не собирала, не советовалась. В адрес областного совета пришло письмо КРУ, никто ничего не показывает, зато инициируются какие-то проверки. От имени кого? Николаевский областной совет - это коллегиальный орган и меня, депутата областного совета, никто ни о чем не спрашивал. Аналогичным образом, когда была инициатива о расширении штата чиновников, нам не предоставили никакие цифры. Вообще ноль Никакой подготовки, - считает Алёна Карая.

Она возмущена тем, что вопросы реальной финансовой поддержки медучреждений на сессии областного совета не рассматриваются, положение медиков игнорируются, а в это время лидер «Слуги народа» в Николаевской области поддержала выделение 5 миллионов гривен на «гигантский флаг» — проект Офиса Президента.

— На каждой сессии депутаты уже просто кричат о том, что нам нужно выделить деньги на доплаты медикам. Мы все время откладываем эти вопросы, ждём каких-то виртуальных списков, а тем временем выделяем 5 миллионов на проектно-сметную документацию на гигантскийй флаг. А больницы остаются в нужде, врачи без доплат работают по 2-3 смены. Это справедливо? Может начнем проверку того, как у нас организован подвоз медиков, когда было ограничение движения общественного транспорта, а сотрудники больниц искали машины в Viber-чатах? Может перед тем, как заявлять, что областной инфекционной больнице не принимают детей, может быть стоило поинтересоваться, почему «похоронен» проект строительства детского инфекционного отделения был?, - задается вопросом Алёна Карая.

Напомним, Заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская заявила, что Николаевская областная инфекционная больница может лишиться финансирования Национальной службы здоровья, вследствие требований новой медреформы.

— Я задаюсь вопросом о том, зачем проходила реформа децентрализации?. Чтобы нам теперь сверху указывали, какие больницы нужны, а какие не очень? А единственными действиями областного совета в это время была какая-то рекомендация громадам оказывать посильную помощь? Это имитация помощи, а не помощь. Я вообще не уверена, что это решение вступило в силу после многочисленных нарушений регламента во время так называемых онлайн-сессий, где непонятно как показаны голоса, - заявила Алёна Карая.

1 июня глава Николаевского областного совета, «слуга народа» Анна Замазеева написала письмо в облздрав с требованием провести проверку КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», чтобы «установить степень тяжести» вреда, нанесенного Светланой Федоровой на должности главврача.

Первый этап проверки начался сегодня, 2 июня, когда Анна Замазеева вместе с депутатами Александром Плиткиным, Ириной Шабильяновой, начальником облздрава и представителем НСЗУ приехали в «инфекционку». НикВести транслировали это в прямом эфире.